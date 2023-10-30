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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

İstanbul Güneşli 24° Ankara Parçalı bulutlu 24° İzmir Güneşli 26° Antalya Parçalı bulutlu 27° Trabzon Parçalı bulutlu 23° Bursa Güneşli 23° Adana Parçalı bulutlu 32° Diyarbakır Parçalı bulutlu 27° Gaziantep Parçalı bulutlu 29° Ağrı Parçalı bulutlu 20°

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla iç kesimlerde doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.