Meteor nedir? Meteor ya\u011fmuru nas\u0131l olur? sorular\u0131, d\u00fcn ak\u015fam Do\u011fu Anadolu ve Karadeniz B\u00f6lgeleri nde g\u00f6r\u00fcld\u00fckten sonra sosyal medyada b\u00fcy\u00fck ses getiren meteor d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc iddialar\u0131 ile birlikte g\u00fcndeme geldi. D\u00fcn ak\u015fam saat 20.30\u2019dan itibaren G\u00f6kta\u015f\u0131 ya\u011fmuru T\u00fcrkiye\u2019nin bir\u00e7ok \u015fehrinde g\u00f6r\u00fcld\u00fc. G\u00f6kta\u015f\u0131n\u0131n yayd\u0131\u011f\u0131 \u0131\u015f\u0131k Do\u011fu Anadolu B\u00f6lgesi ve Do\u011fu Karadeniz\u2019de bulunan Erzurum, Erzincan, Ardahan, Trabzon, Rize, Artvin illerinin yan\u0131 s\u0131ra Elaz\u0131\u011f, Bing\u00f6l, Diyarbak\u0131r, ba\u015fta olmak \u00fczere bir\u00e7ok \u015fehirde de g\u00f6r\u00fcnd\u00fc. Beklenmeyen bir do\u011fa olay\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in genellikle g\u00fcvenlik kameralar\u0131na yans\u0131d\u0131. \u0130\u015fte g\u00fcndemin en \u00f6nemli maddesi haline gelen meteor ile ilgili detaylar... \t \t\t \t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\tT\u00dcRK\u0130YE YE G\u00d6KTA\u015eI D\u00dc\u015eT\u00dc M\u00dc? \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t \r METEOR (G\u00d6K TA\u015eI) NED\u0130R? G\u00f6k ta\u015f\u0131 ya da meteorit, uzaydan D\u00fcnya y\u00fczeyine d\u00fc\u015fen maddelerin genel ad\u0131d\u0131r. Meteorit d\u00fc\u015fen nesnenin kat\u0131 bir kal\u0131nt\u0131s\u0131d\u0131r. Bu nesnekuyruklu y\u0131ld\u0131z, asteroit veya meteordur. B\u00fct\u00fcn bunlar d\u0131\u015f uzaydan herhangi bir gezegene veya d\u00fcnya n\u0131n atmosferine girer ve genellikle de yery\u00fcz\u00fcne ula\u015famadan eriyerek atmosfere kar\u0131\u015f\u0131rlar. Objeler d\u00fcnyan\u0131n atmosferine girdi\u011fi andan itibaren s\u00fcrt\u00fcnme, bas\u0131n\u00e7 ve di\u011fer kimyasal etkile\u015fimlerin de sonucu olarak \u0131s\u0131nmaya ve sonras\u0131nda bu \u0131s\u0131y\u0131 yaymaya ba\u015flar. B\u00f6ylece meteora d\u00f6n\u00fc\u015fm\u00fc\u015f olur ve ate\u015f topu olu\u015fturur. Kayan y\u0131ld\u0131z olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. G\u00f6k ta\u015flar\u0131n\u0131n atmosferi a\u015f\u0131p da b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 etkiler kendi aralar\u0131nda \u00e7ok \u00e7e\u015fitlidir. Jeologlara g\u00f6re, bolitler krater olu\u015fturabilecek b\u00fcy\u00fckl\u00fckte meteoritlerdir. D\u00fcnya atmosferine ortalama olarak y\u0131lda birka\u00e7 bin g\u00f6k ta\u015f\u0131 girer. Ancak bunlar\u0131n be\u015f y\u00fcz kadar\u0131 buharla\u015fmadan, yere g\u00f6k ta\u015f\u0131 olarak d\u00fc\u015fer. \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t G\u00d6K TA\u015eI YA\u011eMURU (METEOR YA\u011eMURU) NASIL OLUR? G\u00f6k ta\u015flar\u0131, D\u00fcnya atmosferine saniyede 11\u201372 km aras\u0131nda de\u011fi\u015fen bir h\u0131zla girerler. S\u00fcrt\u00fcnmeden meydana gelen \u0131s\u0131dan dolay\u0131 b\u00fcy\u00fck bir k\u0131sm\u0131 eriyerek toz par\u00e7ac\u0131klar\u0131 halinde yery\u00fcz\u00fcne inebilir. B\u00fcy\u00fck g\u00f6k ta\u015flar\u0131 atmosferde g\u00f6zlenebilir. D\u00fczenli olarak her sene ger\u00e7ekle\u015fen meteor ya\u011fmurlar\u0131 bulunmaktad\u0131r. Bu ya\u011fmurlardan en \u00e7ok bilineni ise Perseid ya\u011fmurudur. G\u00f6zlendi\u011fi s\u0131rada atmosfere ve d\u00fcnya ya \u00e7arpmay\u0131 te\u011fet ge\u00e7en g\u00f6kta\u015flar\u0131na meteor kaymas\u0131 denir. Di\u011fer hepsi meteorit bulgular\u0131 olarak bilinir. Nisan 2016 itibar\u0131 ile, d\u00fcnyada kay\u0131tlara ge\u00e7mi\u015f 1140 kayma ger\u00e7ekle\u015fmi\u015ftir. 38,660 dan fazla iyi belgelenmi\u015f meteorit bulgusu olmu\u015ftur. G\u00f6k ta\u015flar\u0131 geleneksel olarak 3 geni\u015f kategoride incelenir: ta\u015fl\u0131 g\u00f6kta\u015flar\u0131 kayalardan olu\u015fur. Bunlar genelde silikattan meydana gelir; demir g\u00f6kta\u015flar\u0131 daha \u00e7ok metalik demir-nikel ala\u015f\u0131m\u0131ndan meydana gelir; ve ta\u015fl\u0131-demir g\u00f6kta\u015flar\u0131 hem metal hem de kaya materyali i\u00e7erir. Modern s\u0131n\u0131fland\u0131rmalar, g\u00f6kta\u015flar\u0131n\u0131 yap\u0131lar\u0131na, kimyasal ve izotopik bile\u015fenlerine ve i\u00e7erdi\u011fi minerale g\u00f6re \u00e7e\u015fitli gruplara ay\u0131rmaktad\u0131r: 2 mm den k\u00fc\u00e7\u00fck olan g\u00f6kta\u015flar\u0131 mikrometeor olarak adland\u0131r\u0131l\u0131r. D\u00fcnya d\u0131\u015f\u0131 g\u00f6kta\u015flar\u0131 atmosfer ile ba\u011fl\u0131 kalmadan di\u011fer g\u00f6k cisimlerine etki yapan nesnelerdir. Ay da veya Mars ta bulunurlar.