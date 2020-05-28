DHA

Meteorun düşüş anının görüntülendiği Bingöl'de, kısa sürede yüzlerce vatandaş cismin düştüğü iddia edilen bölgeye doğru hareket etti.

DHA'nın haberine göre, el fenerleri ve araç farlarıyla bölgeyi aydınlatan vatandaşlar, meteoru aramaya başladı

ARDAHAN'DA DA METEORUN DÜŞME ANI VATANDAŞ KAMERASINDA

Ardahan'da parlak mavi bir ışıkla gökyüzünden aşağı kayan meteorun görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı. Ardahan merkeze bağlı Çamlıçatak köyünde Şenol Kirman'a ait cep telefonu tarafından kaydedilen görüntüler, parlak bir flaştan

önce gökyüzünden mavi bir ışıkla birlikte hızla geçen meteoru gösterdi.

İHA'nın haberine göre Kirman, cep telefonuyla kaydettiği meteorun etkileyici görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Yerel bir gazetede çalışan Kirman, ''Matbaacılık işiyle uğraşıyorum. Akşam işten çıktıktan sonra Merkeze bağlı olan Çamlıçatak köyüme gidiyorum. Akşam köyümdeki evimin önünde mangal yapıyordum.

Havada kızıllık gördüm ve cep telefonumla çekmeye başladım. Çekim yaparken bir anda her yer aydınlandı. Saniyeler içinde yere düştü. Sonra sabah haberlerinde izlediğim kadarıyla Göktaşı olduğunu öğrendim. Ve bende çektiğim görüntüleri sosyal medyada paylaştım'' şeklinde konuştu.

Öte yandan Türkiye'ye göktaşı düşüp düşmediği konusunu değerlendiren uzmanlar da, görülen meteorun denize düşmüş olabileceğini belirtti.

"METEOR DÜŞMELERİNİ GÖRECEĞİZ, DAHA YENİ BAŞLADIK"

Karadeniz Teknik Üniversitesi eski öğretim üyesi, jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, meteor yağmuru ve meteor

düşmesinin, dünyanın en doğal olaylardan oluğunu belirterek, korkulacak ve endişe edilecek durum olmadığını söyledi. Prof.

Dr. Bektaş, “Hatta meteor yağmurlarının bile takvimi var.

Özellikle ağustos ve ekim aylarının başında kuzey yarım kürede

özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede bu meteor yağmurlarının daha çok şov şeklinde görmek mümkün. Bunlar nedir? 'Uzayda kuyruklu yıldızların molozları' diyebileceğimiz parçalardır. Bu parçalar atmosfere girdikleri andan itibaren yüksek sıcaklık ve sürtünmeden dolayı azami bir enerji açığa çıkarıyorlar ve parlıyorlar. Bunların büyük bir kısmı atmosferde eriyor ve dünyaya da taş olarak düşmüyor ama bazıları da taş olarak düşüyorlar” diye konuştu.

'SON OLAY, ŞOK ŞEKLİNDE GÖRÜLEN DOĞA OLAYI'

Uzaydan gelen parçaların 3 özelliği olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bektaş, “Bunlardan bir kısmı demir olabilir. Bir kısmı kayaç olabiliyor. Bir kısmı da bunların ikisi olabiliyor. Ancak dünyamız bu meteorlardan korunmuş veya tehlike yok, diye bir şey söz konusu olamaz.

Hatta dünyanın sonunun meteor çarpması sonucu olacağı yönünde teoriler var. Üniversiteye bazı vatandaşlar bu tip taşları getiriyorlardı. Göktaşı mı, değil mi; öğrenmek için. Bu son gelen doğa olayı bir şok şeklinde görülen doğa olayı. Endişe edilecek ve korkulacak bir durum söz konusu değil. Ağustos ve ekim aylarında meteor düşmelerini görebileceğiz, daha yeni başladık” dedi.

TRABZON'DA DA İNSANLAR GÖKTAŞI ARIYOR

Gökyüzünde görülen ışık Trabzon'da da insanları hareket geçirdi. Birçok kişi ışığın görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaşırken, NASA’dan yapılan açıklamanın ardından Karadeniz insanı dağlara çıktı. İnsanlar ışığın görüldüğü son noktalara çıkarak göktaşı aradı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, göktaşı, özellikle Artvin, Rize, Trabzon, Erzincan ve Erzurum’a yakın bazı bölgelerde bir ışık süzmesi olarak görüldü. Trabzon’un Düzköy ilçesi Doğankaya Mahallesi sakinleri dün yaşanan doğa olayının ardından göktaşını aramak üzere gün boyu ormanlık alanda gezdi.