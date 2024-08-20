Mete Gazoz: Biz kazanacağız demiştik

Kariyerinde önemli başarılar elde eden milli okçu Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından Bein Sports'un konuğu oldu.

"BİZ KAZANACAĞIZ DEMİŞTİK"

Takım olarak kazanılan madalya hakkında konuşan Mete Gazoz, "Olimpiyatlar bizim için çok güzel geçti. Tarihimizin ilk takım madalyasını kazandık. Zaten olmpiyatlara gitmeden önce de söylüyorduk. Biz takım olarak orada kazanacağız, gelin canlı şekilde bizi orada izleyin diyorduk zaten. Sözümüzü tutmuş olduk bu sayede. Yani güzel bir başlangıç oldu bizim için. Olimpiyatlarda takım halinde ilk defa madalya aldık. Şimdi bir sonraki olimpiyatlara madalyanın rengini değiştirmek için uğraşacağız. Sabırsızlıkla bekliyoruz." sözlerinde bulundu.