Metaverse'te taciz şoku

HABERTURK.COM

Geleceğin dünyası' olarak da adlandırılan Metaverse'te cinsel taciz skandalı yaşandı.

Horizon Venues adlı platformda kendi avatarını yaratan İngiliz Nina Jane Patel, metaverse'te giriş noktası olarak kabul edilen lobi'ye giriş yaptı. Ancak kısa süre içerisinde lobi'de bulunan erkekler kendi avatarına uygunsuzca dokunmaya başladı. Patel tacizden kaçmaya çalışırken, avatarını taciz edenler ise o anların ekran görüntülerini de aldı.

Horizon Venues adlı platform 'güvenli bölge' olarak tanımlanmasına karşın bu taciz olayının yaşanması platformda muhtemel taciz ve istismara ilişkin güvenlik açığı tartışmalarını artırdı.

Meta'nın sözcüsü olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu olay yaşandığı için çok üzgünüz. Horizon Venues güvenli olmalı ve bu konuda sözümüze sadığız. Konu ile ilgili geliştirmeleri yaparak bunları önleme konusunda daha keskin adımlar atacağız" dedi.