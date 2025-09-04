Metal iş kolunda pazarlık başlıyor

Sendika Genel Başkanı Uysal Altundağ, Türk Metal Sendikası'nın Ankara Şubeleri Genişletilmiş Temsilciler Meclisi'nde, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'ndeki taleplerini açıkladı.

Sözleşmenin 1 Eylül 2025'te başlayıp 2025 - 2027 döneminde geçerli olacağını belirten Altundağ, sözleşmeye dair taleplerini hazırlamaya haziran ayında başladıklarını söyledi. Altundağ, işçilerin tamamını kapsayan anketin yanı sıra bağımsız araştırma şirketi aracılığıyla da üyelerin taleplerini topladıklarını anlattı.

Uysal Altundağ, taleplerini şöyle sıraladı:

"1 Eylül 2025 itibarıyla saatlik ücretlere önce yüzde 20 zam talep ediyoruz. Bu zammın uygulanmasının ardından, yine tüm üyelerimizin saat ücretlerine ilk altı ay için seyyanen 35 lira daha zam talep ediyoruz. Böylece, üyelerimizin saat ücretlerine ilk altı ay için ortalama yüzde 35,2 zam talep etmiş oluyoruz. Sözleşmenin ikinci altı ayı için saat ücretlerine altı aylık enflasyon oranında zam, üçüncü altı ayı için yine saat ücretlerine gerçekleşecek altı aylık enflasyon artı 3 puan iyileştirmeyle zam, dördüncü ve son altı ay için ise yine enflasyon oranında zam talep ediyoruz."

“TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI EŞLERE DE UYGULANSIN” Altundağ, talepleri arasında sosyal yardımlara yapılacak artışların da önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Ramazan Bayramı yardımı, eğitim yardımı, yakacak yardımı gibi sosyal yardımlar için yıllık yüzde 65 zam talep ediyoruz. Diğer sosyal yardımlarımızdan farklı olarak Kurban Bayramı yardımının ise yıllık yüzde 80 artırılmasını talep ediyoruz. Bütün bu sosyal yardımlarımızın ikinci yıllarında ise gerçekleşen yıllık enflasyona artı 5 puan iyileştirmeyle zam yapılmasını da istiyoruz. Sosyal yardımlarımıza istediğimiz bu rakamlarla taslağımızın birinci altı ayı için talep ettiğimiz toplam zam oranımız yüzde 38,97'yi buluyor. Bunlarla birlikte tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasının üyelerimizin eşleri için de geçerli olmasını talep ediyoruz."