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Meta, Facebook ve Instagram ‘Mavi Tik’ini ücretli hale getiriyor

Elon Musk’ın Twitter’da oldukça eleştirilen ‘mavi tik’ politikası Facebook ve Instagram’da da hayata geçirilmeye hazırlanılıyor. Bu durum teknoloji dünyasında, ‘Mark Zuckerberg, Elon Musk’ın taktik kitabını kendisine uyarlıyor’ şeklinde yorumlandı

Giriş: 20.02.2023 - 09:43 | Güncelleme: ABONE OL
Meta, Facebook ve Instagram ‘Mavi Tik’ini ücretli hale getiriyor

Facebook'un ve Instagram’ın sahibi olan Meta, ‘Meta Verified’ adlı bir abonelik hizmeti başlattı ve kullanıcıların kimliklerini doğrulayarak Instagram ve Facebook hesaplarına ayda 15 dolara kadar mavi onay işaretini eklemelerine izin veriyor. CEO'su Mark Zuckerberg yaptığı açıklama ile bunu hayata geçireceğini duyururken, rakibi Twitter için oldukça eleştirilse de başarı getirmiş gibi gözüken bu yeni gelir kaynağını kendi sosyal medya platformlarına uyarladı.

PİLOT ÜLKELER YENİ ZELANDA VE AVUSTRALYA

İlk olarak bu haftadan itibaren Yeni Zelanda ve Avustralya'da kullanıma sunulan abonelik hizmeti, web'de ayda 11.99 dolar veya Apple'ın iOS ve Google'ın Android storelarında 14.99 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Meta, geçmişte ücretsiz olarak sunduğu gibi kullanıcıların devlet tarafından verilen kimlik kartlarını kullanarak kimliklerini doğrulamalarına izin verecek.

DAHA FAZLA ERİŞİM!

Bütün bunların yanı sıra sosyal medya paltformlarında, şirket abonelik hizmetinin ayrıca ‘daha fazla görünürlük ve erişim’ sağlayacağını, kimliğe taklidi saldırılarına karşı gelişmiş koruma ve müşteri desteğine doğrudan erişim sunacağını da açıkladı.

Bu hizmetin özgünlüğü ve güvenliği artırmakla ilgili olduğunu vurgulayan şirket CEO’su Mark Zuckerberg, abonelik hizmetinin zaman çizelgesini detaylandırmasa da yakında daha fazla ülkede bu hizmetin genişleyeceğini açıkladı.

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