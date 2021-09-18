Mesut Özil'in sansasyonel dönüşü!

Spiegel dergisi, "Frankfurt’un Fenerbahçe ile berabere kalması: Bir maçın ihtiyaç duyduğu her şey" başlığıyla duyurduğu haberinde, "Önce Özil’in golü, sonra duraklama zamanında büyük dram: Frankfurt Eintracht Avrupa macerasına Fenerbahçe'ye karşı büyük bir heyecanla başladı." değerlendirmesinde bulunuldu.