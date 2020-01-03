“Yeni teknik direktörün yönetiminde çok mutlu görünüyor. İlk kez 18 ay sonra böyle gülümsediğini gördüm. Bunun sebebi çalışmaktan zevk alması. Çünkü bilinç altında bir menajere inanmadığınızda performansınızdan uzaklaşırsınız.”