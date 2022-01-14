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Mesut Özil'den Amine Gülşe paylaşımı: Aşkımla akşam yemeği

Mesut Özil: Aşkımla akşam yemeği

Daha önce, "Kızım Eda için birçok şeye ara verdim. Bütün zamanımı ona ayırıyorum" açıklamasını yapan Amine Gülşe, eşi Mesut Özil ile birlikte yemeğe çıktı. Romantik bir akşam geçiren çift, el ele pozlarını Instagram'dan paylaştı

14.01.2022 - 08:51 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Fenerbahçe'ye imza atmaya hazırlanan futbolcu Mesut Özil ile oyuncu Amine Gülşe, 2019'un haziran ayında evlenmişti. Çift, kızları Eda'yı mart ayında kucaklarına alarak, ilk kez anne-babalık duygusunu yaşadı.

  • "AŞKIMLA AKŞAM YEMEĞİ"

    Geçtiğimiz aylarda Eda'nın yüzünü ilk kez göstererek kural bozan ikili, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Akşam yemeğine çıkan 33 yaşındaki Özil, eşiyle birlikte el ele objektif karşısına geçti. Bir hayli keyifli olduğu görülen çiftten Mesut Özil, gönderisine, "Aşkımla akşam yemeği..." notunu düştü. Futbolcunun gönderisi 765 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

  • "BÜTÜN ZAMANIMI KIZIMA AYIRIYORUM"

    Daha önce bütün zamanını kızı Eda'ya ayırdığını açıklayan Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. Onun için birçok şeye ara verdim ama başka işlerle uğraşıyorum. O da sürpriz olsun." demişti.

  • "O BENİ ASLA YANILTMAZ"

    "Evlilik çok kutsal bir şey." ifadelerini kullanan Amine Gülşe, "Mesut'u çok seviyorum. Kıskanmıyorum, ona çok güveniyorum. O beni yanıltmaz asla." açıklamasını yapmıştı.

  • EDA'NIN YÜZÜNÜ GÖSTERDİLER

    İkili, geçtiğimiz sene yılbaşı günü ailece çekilen karelerini takipçileriyle paylaşarak, kızları Eda'nın yüzünü ilk kez göstermişti. Çift, paylaşımlarına, "Yeni yılınızı kutlar, huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini dileriz." notunu düşmüştü.

    Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı minik Eda'yı, babası Mesut Özil'e benzetmişti.

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