DHA

Premier Lig'de Arsenal forması giyen Mesut Özil, yeni sezonla ilgili de yaptığı açıklamada, "Arsenal'de futbol oynamak hala bir numaralı önceliğim ve önümüzdeki sezonu dört gözle bekliyorum. Rekabet edeceğim" diye konuştu.

Türk asıllı Alman oyuncunun Arsenal ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.