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Messi ve Di Maria'nın son tangosu Dünya Kupası oldu!

Arjantin, Fransa karşısında 36 yıllık Dünya Kupası hasretine son verirken Di Maria ve Messi de son tangolarını devasa bir zaferle yaptı. Uzun yıllardır birlikte top koşturan tecrübeli oyuncular, Arjantin ile dördüncü kupalarını kazandı

Giriş: 18.12.2022 - 21:40 | Güncelleme: ABONE OL
Messi ve Di Maria'nın son tangosu Dünya Kupası oldu!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 tamamlanan final maçında Fransa'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Arjantin, şampiyon olurken Angel Di Maria ve Lionel Messi'nin uzun yıllar süren dostlukları da kupayla taçlandı.

Lusail Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Arjantin, 23. dakikada yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Messi'nin kullandığı penaltıyı ise Di Maria almıştı.

Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmadı ve penaltı atışlarına gidildi. Penaltılarda Fransa'ya 4-2 üstünlük kuran Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Uzun yıllardır bir arada oynayan Angel Di Maria ve Messi, birlikte dördüncü kez kupa kazanma sevinci yaşadılar. 2005'te U20 Dünya Kupası'nı kazanan ikili, 2008'de bu kez Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya elde etti.

2014 Dünya Kupası finalinde Almanya'ya yenilerek ikincilikle yetinen Tangocular, 2021'de Copa America'yı müzesine götürdüler ve Di Maria finalde kupayı kazandıran golü kaydetti.

2022 Dünya Kupası'nda iki yıldız da gol sevinci yaşadı ve ülkelerini 36 yıl sonra zafere taşıdı.

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