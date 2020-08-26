ESKİ BARÇA ÇALIŞANI YENİ ADRESİNİ VERDİ!

Eski bir Barcelona çalışanı The Athletic'e konuştu ve önemli açıklamalar yaptı. Bunun sadece yönetimle alakalı olmadığını belirten çalışan, "Bu en alt kademeden en üste kadar herkesi ilgilendiriyor. Koeman açıklamalarıyla Messi'yi ikna etmeyi başaramadı. Suarez, Messi'nin en yakın arkadaşı ve onlar Luis'e çok kötü davrandılar" ifadelerini kullandı.