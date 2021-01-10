KİK GÜVENLİKLİ Mİ?

Kik, kullanıcıların bir telefon numarası veya geçerli bir e-posta adresi göstererek kayıt olmasını zorunluı tutmuyor. Yani, Kik uygulaması anonim olarak kullanılabiliyor. Fakat uygulamada uçtan uca şifreleme kullanmaz. Kik, kullanıcının ISP'sini ve yaklaşık konumunu belirlemek için kullanılabilecek kullanıcı IP adreslerini günlüğe kaydeder.

Bu bilgiler ve "bildirilen" sohbetler kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine, bazen mahkeme kararına ihtiyaç duyulmaksızın düzenli olarak teslim edilir.