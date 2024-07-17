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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mesajla taciz iddiasında 22 yaralı! | Son dakika haberleri

        Mesajla taciz iddiasında 22 yaralı!

        İstanbul Küçükçekmece'de akraba olan iki grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 1'i ağır 22 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Savaş alanına dönen kavganın, 6 ay önce atılan bir telefon mesajı yüzünden yaşandığı ortaya çıktı

        Giriş: 17.07.2024 - 10:46 Güncelleme: 17.07.2024 - 10:46
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        Mesajla taciz iddiasında 22 yaralı!
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        Olay dün saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece'de meydana geldi. 2 otomobille kahvehaneye gelen grup ile, akrabaları oldukları öğrenilen diğer grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada biri ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı.

        HUSUMET 6 AY ÖNCESİNE DAYANIYOR

        Yaşanan kavga üzerine olay yerine ekipler gitti. Savaş alanına dönüşen kavga ile ilgili yapılan çalışmada yeni detaylar ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre, akraba olan iki grup arasında husumet 6 ay önce başladı. İddiaya göre, S.A adlı kişi akrabası olan S.A'nın eşine telefonla mesaj atarak tacizde bulundu. Genç kadının durumu eşine bildirmesinin ardından S.A hakkında şikayetçi olundu. Bu şikayet üzerine başlatılan soruşturma mahkemeyle devam etti.

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        KONUŞMAK İÇİN BİRARAYA GELDİLER

        İddiaya göre İstanbul'un birçok ilçesinde oturan aynı soyadını taşıyan iki grup, başka bir aracının barışma teklifi üzerine olay yerinde bir araya geldi. Barışmak için buluşan grup cadde üzerinde bir anda tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma, silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi silahla, 3 kişi bıçakla geri kalan 15 kişi de darp sonucu yaralandı.

        TEDAVİ SONRASI GÖZALTI

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan silahla vurulan İ.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Çatışmada yaralanan kişilerin de tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

        Fotoğraflar: AA

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