Mesajla taciz iddiasında 22 yaralı!

Olay dün saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece'de meydana geldi. 2 otomobille kahvehaneye gelen grup ile, akrabaları oldukları öğrenilen diğer grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada biri ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı.

HUSUMET 6 AY ÖNCESİNE DAYANIYOR

Yaşanan kavga üzerine olay yerine ekipler gitti. Savaş alanına dönüşen kavga ile ilgili yapılan çalışmada yeni detaylar ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre, akraba olan iki grup arasında husumet 6 ay önce başladı. İddiaya göre, S.A adlı kişi akrabası olan S.A'nın eşine telefonla mesaj atarak tacizde bulundu. Genç kadının durumu eşine bildirmesinin ardından S.A hakkında şikayetçi olundu. Bu şikayet üzerine başlatılan soruşturma mahkemeyle devam etti.

REKLAM

KONUŞMAK İÇİN BİRARAYA GELDİLER

İddiaya göre İstanbul'un birçok ilçesinde oturan aynı soyadını taşıyan iki grup, başka bir aracının barışma teklifi üzerine olay yerinde bir araya geldi. Barışmak için buluşan grup cadde üzerinde bir anda tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma, silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi silahla, 3 kişi bıçakla geri kalan 15 kişi de darp sonucu yaralandı.