Mesajla gelen dolandırıcılık! Aman dikkat, telefonunuza gelen bu linki sakın tıklamayın!

USDTUSTRC.COM NEDİR?

Profesyonel lamerlik. Fake e-maillerle insanlara açık açık kredi kartı numarası sorarak dolandırma yöntemi.

İnsanların genelde güvendiği büyük alışveriş ya da ödeme sitelerinin taklitlerini yaparak kişilerin kredi kartı ya da özel bilgilerini çalma işlemine verilen isim. Biraz lame olsa da hack yöntemi sayılabilir...

İnternet üzerinden 'ürün/hizmet alımı', 'hisse senedi alım satımı' veya 'bankacılık' gibi işlemlerin giderek yaygınlaşması ile yapılan online dolandırıcılık.