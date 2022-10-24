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Mesajla gelen dolandırıcılık! Aman dikkat, telefonunuza gelen bu linki sakın tıklamayın!

Dolandırıcılar her geçen gün yeni bir yöntemle karşımıza çıkıyor. Bir şekilde ulaştıkları kişisel bilgileri kullanarak telefonlara, mail adreslerine gönderdikleri mesajla binlerce kişiyi tuzaklarına düşüren dolandırıcıların yeni adresi SMS linkleri! 05488532781 numarasından usdtustrc.com ile link gönderiyorlar. Yüklü miktarda para gönderdikleri söylenerek linklere tıklanmasını sağlıyorlar. Sakın bu tuzaklara düşmeyin!

Giriş: 24.10.2022 - 17:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • Son zamanlarda sıklıkla karşılaşılan telefon dolandırıcılığına bir yenisi eklendi. SMS üzerinden tuzağa çekmeye çalışan dolandırıcıların yeni yöntemi ise yüksek maaşlarla iş teklifi sunmak. Eğer telefonunuza "Merhaba, sizi bir saat çalışmaya davet ediyorum, günlük maaş 800 TL- 5000TL, bana ulaşın ctt.ly/rBYZt0A" mesajı geliyorsa sakın linke tıklamayın!

  • DOLANDIRICILARIN YENİ YÖNTEMİ: USDTUSTRC.COM

    Başta finans siteleri olmak üzere bazı sitelere giriş yaptığınız zaman x bir dosya da programı aygıtlara bağlamadan çeşitli para hilelerin olduğunu fark edeceksiniz. İşte son günlerde oldukça popüler olan dosyalardan birisi de usdtustrc.com. Hem SMS hem de internet sitelerinde görünen yeni dolandırıcılık, paralarınızın çalınmasına neden oluyor.

  • USDTUSTRC.COM kullanıcıları için para hilesi yaptığını ileri süren web siteleri mevcut. Bu tarz sitelere giriş yaptığınız zaman sizden kişisel bilgilerinizi istiyor ve ne istediğini soruyor. Öncelikli olarak isim soyisim alanını dolduruyor ardından da almak istediğiniz elmas tutarını giriyorsunuz. Gönder seçeneğine tıkladığınızda ise yeni bir pencerede farklı bir bekleme bölgesi açılıyor. Bu kısımda elmaslar hesabınıza aktarılıyor gibi yazılar çıkıyor. Oyuncu ilgili ekrana ulaştığında para hilesinin kullanımda olduğunu ve oyun profillerine bu elmasların ileteceğini öngörüyor.

  • 05488532781 NUMARASINDAN GELEN SMS’LER ARTIŞ GÖSTERDİ!

    Kullanıcılardan gelen mesajlar ise şu şekilde:

    "Numaramı nereden bulduğunu anlamadığım, sms ile link paylaşan, muhtemelen dolandırıcı olan numara."

    "Kripto para uygulaması vs. kullanıyorsanız şifreleri değişin gençler. banka uygulaması dahil."

    "Merhaba, sizi 1 gun calismaya davet ediyorum, gunluk maas 800tl-2000tl, bana ulasin" şeklinde mesaj atan bir numara. hangi vasfıma göre 2000 tl'yi gözden çıkardığı merak konusu. saatlik performans galiba."

  • USDTUSTRC.COM NEDİR?

    Profesyonel lamerlik. Fake e-maillerle insanlara açık açık kredi kartı numarası sorarak dolandırma yöntemi.

    İnsanların genelde güvendiği büyük alışveriş ya da ödeme sitelerinin taklitlerini yaparak kişilerin kredi kartı ya da özel bilgilerini çalma işlemine verilen isim. Biraz lame olsa da hack yöntemi sayılabilir...

    İnternet üzerinden 'ürün/hizmet alımı', 'hisse senedi alım satımı' veya 'bankacılık' gibi işlemlerin giderek yaygınlaşması ile yapılan online dolandırıcılık.

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