Zonguldak Alaplı İlçesinde, belediye işçisi caddeyi temizlediği sırada temizlik aracının içerisinde başka bir belediye işçisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. İşçi olayda yaşamını yitirirken zanlı ise polislerce kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Alaplı Kılburnu mevkii meydanında gerçekleşti. İHA'nın haberine göre, Alaplı Belediyesi’nde çalışan 53 yaşındaki Belediye Temizlik işçisi İsmail Ç., belediyeye ait temizlik aracıyla caddeyi temizleyen belediye işçisi Nazım Akın‘a pompalı tüfekle yakın mesafeden ateş açtı. Zanlının silahından çıkan kurşunlar Akın’ın vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.

Nazım Akın temizlik aracının içerisinde yaşamını yitirdi. Zanlı İsmail Ç., olay yerinden kaçmaya çalışırken çevredeki vatandaşlar durumu polise haber verdi. Polis ekipleri kısa sürede zanlıyı tüfekle birlikte gözaltına aldı. Olayın namus cinayeti sebebiyle işlendiği iddia ediliyor. Polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.