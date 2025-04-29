Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.224,84 %-0,88
        DOLAR 38,4505 %0,05
        EURO 43,8883 %-0,12
        GRAM ALTIN 4.113,09 %-0,47
        FAİZ 46,98 %-0,80
        GÜMÜŞ GRAM 41,15 %0,37
        BITCOIN 95.206,00 %0,74
        GBP/TRY 51,5520 %-0,28
        EUR/USD 1,1394 %-0,23
        BRENT 64,02 %-2,79
        ÇEYREK ALTIN 6.724,94 %-0,47
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Merzigo ile Pakistanlı Hum TV arasında anlaşma - İş-Yaşam Haberleri

        Merzigo ile Pakistanlı Hum TV arasında anlaşma

        Merzigo markasıyla tanınan Key Networks Holding Anonim Şirketi'nin yüzde 100 iştiraki olan Yek Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketi ("Merzigo") ile Pakistan'ın en büyük televizyon yayıncılarından biri olan Hum Network Limited'in yüzde 100 iştiraki olan HUM FZ LLC ("Hum TV") arasında anlaşma yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 17:36 Güncelleme: 29.04.2025 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merzigo ile Pakistanlı Hum TV arasında anlaşma
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yüzde 100 Türk sermayeli, Merzigo markasıyla tanınan Key Networks Holding Anonim Şirketi’nin yüzde 100 iştiraki olan Yek Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketi (“Merzigo”) ile Pakistan’ın en büyük televizyon yayıncılarından biri olan Hum Network Limited’in yüzde 100 iştiraki olan HUM FZ LLC (“Hum TV”) arasında anlaşma yapıldı. Bu sözleşmenin iki ülke arasındaki ilişkiyi güçlendireceği aynı zamanda 70 milyon Amerikan dolarına kadar çıkan bir iş potansiyeli getireceği ifade edildi.

        Sözleşme kapsamında Merzigo, Hum TV’ye ait fikri mülkiyet hakları ve programların dünya genelinde dijital dağıtımının güçlendirilmesi için çalışmalar yürütecek. Merzigo, teknik altyapısını kullanarak, özellikle Güney Asya diasporası arasında hâlihazırda geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Pakistan yapımı dizileri ve içerikleri küresel ölçekte dağıtacak.

        Hum TV ise, Merzigo’nun Türk içerik üretim ağı ile iş birliği yaparak Türk yapımlarını Pakistanlı izleyicilere ulaştıracak.

        Sözleşme, Merzigo’nun HUM TV’ye ait tüm dijital içeriklerin düzenlenmesi, optimize edilmesi, gelirlerinin maksimize edilmesi, altyazı ve dublaj süreçlerinin yürütülmesi ve içeriklerin farklı platformlara uyum sağlaması için yeniden yapılandırılması gibi geniş kapsamlı hizmetleri üstlenmesini öngörüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı
        Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı
        Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı
        29 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        29 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        O anlar kamerada! Trafikte satırlı dehşet!
        O anlar kamerada! Trafikte satırlı dehşet!
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Derbide gözler Talisca'da!
        Derbide gözler Talisca'da!
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        Habertürk Anasayfa