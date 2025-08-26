Habertürk
        Merz: Görüşme olmazsa daha fazla baskı gerekecek

        Merz: Görüşme olmazsa daha fazla baskı gerekecek

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında bir görüşme olmaması durumunda Rusya'ya daha fazla baskı uygulanması gerekeceğini ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 16:56 Güncelleme: 26.08.2025 - 16:56
        "Görüşme olmazsa daha fazla baskı gerekecek"
        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile masaya oturmaya hazır olduğunu belirterek, "Rus tarafı bu adımı atmazsa, daha fazla baskı uygulanması gerekecek. Avrupa Birliği olarak diğer yaptırımlar üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Berlin’de Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

        Almanya Başbakanı Merz, konuğu Carney ile yaptıkları görüşmede iki ülke ilişkilerini, savunma iş birliklerini, Kanada’nın Avrupa Birliği (AB) ile daha yakın ilişki kurma adımlarını ve Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik uluslararası çabaları ele aldıklarını belirtti.

        Friedrich Merz, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomatik çabalarını desteklediklerini söyledi. Bu çabaların adil ve kalıcı bir barışla sonuçlanmasının önemine işaret eden Merz, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi. Şimdi sıra Moskova’da. Rusya Devlet Başkanı ölümlere son verme konusunda ciddiyse bu teklifi kabul edecektir" dedi.

        Merz, "Rus tarafı bu adımı atmazsa, daha fazla baskı uygulanması gerekecek. Avrupa Birliği olarak diğer yaptırımlar üzerinde çalışıyoruz. Amerikan Başkanı da kendi adına daha fazla yaptırım uygulanmasını dışlamadı. Başarılı bir sonuç elde etme şansını artırmak için, Avrupalılar, ABD ve Ukrayna'nın destekçileri muhtemel güvenlik garantileri üzerinde çalışıyorlar.

        Ukrayna için bu tür güvenlik garantileri güçlü ve güvenilir olmalıdır. Bu güvenlik garantilerinin öncelikli amacı, Ukrayna ordusunun ülkeyi kalıcı olarak savunabilecek duruma gelmesini sağlamaktır" diye konuştu.

        "Putin-Zelenskiy görüşmesi olmazsa top yine bize geçecek"

        Merz, Rusya’nın Zelenskiy ile Putin arasındaki muhtemel görüşme için geciktirme stratejisi izlediğini belirterek, "Zelenskiy ve Putin arasında bir görüşme gerçekleşmezse, top yine bize geçecek. Bununla Avrupalıları ve Amerikalıları kastediyorum. O zaman bu konuyu yeniden görüşeceğiz" dedi.

        Merz, Zelenskiy ve Putin arasında ikili bir görüşmenin olmaması durumunda ise ABD Başkanı Trump'ın üçlü görüşme teklifine atıfda bulunarak, "Başkan Trump, üçlü bir görüşme düzenlemeyi teklif etmişti. Yani kendisi, Putin ve Zelenskiy arasında bir görüşme. İki hafta içinde kararlaştırılan Zelenskiy-Putin görüşmesi gerçekleşmezse, mantıklı olan bir sonraki adım Trump-Putin-Zelenskiy görüşmesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

        "Filistin’i tanıma girişimini desteklemeyeceğiz"

        Almanya Başbakanı Merz, Filistin'i devlet olarak tanıma gibi planları olmadığını belirten Merz, "Son günlerde ve saatlerde yaşanan olaylar, bu konudaki tutumumuzda herhangi bir değişikliğe neden olmamıştır" dedi.

        "Zelenskiy Putin ile tarafsız bir yerde görüşebileceğini söyledi"

        Kanada Başbakanı Mark Carney ise basın toplantısında, Almanya Başbakanı Merz ile görüşmelerinde Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik uluslararası çabaları ele aldıklarını belirtti. İki gün önce 34. Bağımsızlık Günü kapsamında Kiev'e yaptığı ziyareti hatırlatan Carney, "Başkan Zelenskiy ile görüştüm.

        O da Putin ile tarafsız bir yerde görüşebileceğini bir kez daha söyledi" diye konuştu. Vladimir Putin'i sürekli yeni şartlar dayatarak Zelenskiy ile görüşmeyi geciktirmekle suçlayan Kanada Başbakanı Carney, Ukrayna’nın askeri olarak güçlendirilmesi ve Rusya’ya yönelik baskıların artırılmasının önemine işaret etti.

        Carney, gümrük vergilerine ilişkin bir soru üzerine, "Mevcut şartların Kanada’nın ABD ile mümkün olan en iyi anlaşmaya sahip olduğunu gösteriyor. İhracatımızın yüzde 85’den fazlasını ABD ile yapıyoruz. Elbette otomotiv, bakır, çelik gibi kilit sektörlerde zorluklar ve sorunlar bulunmaktadır.

        Dolayısıyla serbest ticaret anlaşmamız ve stratejik sektörler için müzakereler yürütme ve anlaşmada revizyona dair hazırlık yapma gerekliliği var" diye konuştu.

        Mark Carney, Almanya ile Kanada arasındaki savunma alanındaki iş birliklerini artırmaya yönelik adımlara da vurgu yaptı. Carney, Almanya ile Kanada arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi, enerji tedarik zincirlerini çeşitlendirmesi ve Almanya'nın kritik mineral ve enerji tedarik zincirlerine ulaşmasında Kanada’nın desteğini ele aldıklarını da sözlerine ekledi.

        *Fotoğraf: EPA/RONALD WITTEK

        Yazı Boyutu
