"İNSANLARI SOSYAL MEDYA YÜZÜNDEN YARGILAMAYIN"



Ünlü oyuncu, bir kullanıcının, "İnanılmazsın! Hailey Bieber bile senden önce paylaşım yaptı" sözlerini, "Sizin mesajınızı insani anlamda anlamıyorum. İlk gün bir stroy paylaştım. Burada hemen ilk saatlerde para toplayıp, gönderdik. Lütfen böyle bir trajik durumda insanları sosyal medya yüzünden yargılamayın. O zaman sosyal medya sadece ve sadece hastalık (sanki gerçek hayat yok) Arka planda gerçek hayatta neler yapılıyor bilmediğiniz için. Üstelik böyle üzücü bir dönemde insan olarak birbirimize kızgın değil, destek, sevgi ve el ele olmalıyız. Saygılarımla, sizin Meryem..." şeklinde cevapladı.



Fotoğraflar: AA, Instagram