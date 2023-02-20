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Meryem Uzerli: O zaman sosyal medya sadece ve sadece hastalık - Deprem haberleri

Meryem Uzerli: O zaman sosyal medya sadece ve sadece hastalık

11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için yardım toplayan Meryem Uzerli, bir takipçisinin, "İnanılmazsın! Hailey Bieber bile senden önce paylaşım yaptı" sözlerine yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Lütfen böyle bir trajik durumda insanları sosyal medya yüzünden yargılamayın" dedi

Giriş: 20.02.2023 - 09:10 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ülkemizi yasa boğdu. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği deprem; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarstı.

  • "ELİNİZDEN GELDİĞİNCE DESTEK VERİN"

    Depremlerin ardından bazı isimler depremzedeler için yardım çalışmalarına katılırken, bazıları ise bağış çağrısında bulundu. Berlin'de yaşayan oyuncu Meryem Uzerli de, "Lütfen elinizden geldiğince destek verin" diyerek, AHBAP ve UNICEF'e bağışta bulundu.

  • Ardından gittiği Dubai'deki 'TIME 100 Awards Töreni'nde depremzedeler için yardım toplayan Meryem Uzerli, sosyal medyada bir takipçisinden gelen yoruma yanıt verdi.

  • "İNSANLARI SOSYAL MEDYA YÜZÜNDEN YARGILAMAYIN"

    Ünlü oyuncu, bir kullanıcının, "İnanılmazsın! Hailey Bieber bile senden önce paylaşım yaptı" sözlerini, "Sizin mesajınızı insani anlamda anlamıyorum. İlk gün bir stroy paylaştım. Burada hemen ilk saatlerde para toplayıp, gönderdik. Lütfen böyle bir trajik durumda insanları sosyal medya yüzünden yargılamayın. O zaman sosyal medya sadece ve sadece hastalık (sanki gerçek hayat yok) Arka planda gerçek hayatta neler yapılıyor bilmediğiniz için. Üstelik böyle üzücü bir dönemde insan olarak birbirimize kızgın değil, destek, sevgi ve el ele olmalıyız. Saygılarımla, sizin Meryem..." şeklinde cevapladı.

    Fotoğraflar: AA, Instagram

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