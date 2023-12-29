Meryem Uzerli'nin son hali eleştiri aldı: Estetiği abarttığı düşünülüyor
Türkiye'de 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Uzerli'nin yüzündeki değişimler takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Oyuncunun yıllar içindeki değişimi ve son hali hayranları tarafından eleştiri aldı
Giriş: 29.12.2023 - 15:22 Güncelleme: 29.12.2023 - 15:22
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ESTETİKLERİ ELEŞTİR ALDI
Canlandırdığı "Hürrem Sultan" karakteriyle tanınan Meryem Uzerli, yüzündeki değişimle sosyal medyada konuşuluyor. Oyuncunun yüzüne uyguladığı estetik ve güzellik filtreleri takipçiler tarafından eleştiri aldı.
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Uzerli'nin Suudi Arabistan'da paylaştığı fotoğraflardaki görüntüsü birçok kişiyi şaşkına çevirdi ve oyuncunun yuvarlak yüz hatlarını kaybettiği gözlemlendi.
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Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk