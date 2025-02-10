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        Haberler Magazin Meryem Uzerli'nin, kızı Lara 11 yaşında - Magazin haberleri

        Meryem Uzerli'nin, kızı Lara 11 yaşında

        Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, büyük kızı Lara'nın 11'inci yaşını kutlayarak; "Senin annen olduğum için gurur duyuyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 20:26 Güncelleme: 10.02.2025 - 20:26
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        "İyi ki doğdun büyük aşkım"
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        Meryem Uzerli, büyük kızı Lara Jemima’nın 11'inci yaş gününü duygusal bir mesajla kutladı. 2014'te dünyaya gelen Lara için özel bir doğum günü organizasyonu düzenleyen Uzerli, kutlamadan kareleri sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

        Kutlamaya, Meryem Uzerli’nin annesi ve babası da katıldı. Aile arasında gerçekleşen doğum günü partisinde neşeli anlar yaşandı.

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        Kızının doğum günü için köpek temalı bir konsept tercih eden Meryem Uzerli, bu özel anları ölümsüzleştirerek sosyal medya hesabında paylaştı.

        Ayrıca, doğum yaptığı anlardan ve kızının bebeklik yıllarından fotoğraflar ekleyerek takipçilerini duygusal bir yolculuğa çıkardı.

        Sosyal medya hesabından 7.8 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncu, doğum günü paylaşımına duygusal bir not ekledi. Meryem Uzerli, kızına hitaben, "Aman Tanrım... 11 yıl! Seni ne kadar sevdiğimi kelimelerle tarif edemem" ifadelerini kullandı.

        Duygusal sözlerine devam eden Uzerli, kızına olan sevgisini şu cümlelerle dile getirdi: "Büyümeme yardım ettin, bana destek oldun ve ben de sana yardım edebilmek için elimden geleni yapıyorum. Sen inanılmaz bir ruhsun ve senin annen olduğum için çok gururluyum. Seninle gurur duyuyorum. Olduğun gibi mükemmelsin. İyi ki doğdun büyük aşkım. Tüm dileklerin gerçek olsun"

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Meryem Uzerli

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