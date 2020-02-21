Oyuncu Meryem Uzerli, 20 Şubat'ta başlayan 'Berlin Film Festivali'ne katılan ünlü isimler arasında yer aldı. Uzerli, festivalde '300 Spartalı' 'Kral Leonidas' rolüyle hafızalara kazınan Gerard Butler ile verdiği pozu Instagram'dan paylaştı.

Son dönemlerde uluslararası düzenlenen etkinliklerde boy gösteren Meryem Uzerli, festivalde İskoç oyuncu ile çekildiği kareyi, "Sen ne harika bir insansın" ifadeleriyle takipçilerinin beğenisine sundu.