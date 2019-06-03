Gece sonunda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Meryem Uzerli, habercilerin Cannes film festivalindeki kıyafeti hakkında "Efendim kıyafetiniz çok güzeldi frikik verdiğiniz söyleniyor" sorusuna gülerek "Hayır öyle bir şey yok" yanıtından sonra "Arkadaşlar kusura bakmayın konuşmuyorum’’ açıklamasını yaptı.