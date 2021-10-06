Merve Terim Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamileliğini son bulduğunu, bebeğini kaybettiğini açıkladı. Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz

MERVE TERİM KİMDİR?

Merve Terim 22 Mart 1984 tarihinde dünyaya geldi. Fatih Terim ile Fulya Terim'in kızı olan Merve Terim, Buse Terim'in de kardeşidir. Merve Terim, 2006 yılında Duke Üniversitesi'nden Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerini bitirerek mezun oldu. 2008 yılında New York Üniversitesi'nde Çocuk Psikolojisi bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

Bir çocuk psikiyatristinin yanında staj yaptı ve üniversitedeki çocuk psikolojisi dersinde profesör asistanlığı yapmaya devam etti.

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2010 senesinde Türkiye'ye döndükten sonra, PEDAM'daPEDAM'da uzman psikolog olarak 1 sene çalışmasının ardından daha sonra 2 yıl boyunca Acıbadem Hastanesi'nde çalışmaya devam etti.



Ardından WoodsviewWoodsview Anaokulu'ndaAnaokulu'nda müdür/psikolog olarak görev aldı. Çocuk sahibi olacağını öğrendiği anda görevini bıraktı.

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Merve Terim 2011 yılında Ahmet Baran Çetin ile evlendi. Çiftin bir erkek çocuğu bulunuyor.