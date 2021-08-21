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Merve Özbey: Kızımızın geleceği için çalışıyoruz - Magazin haberleri

Merve Özbey: Kızımızın geleceği için çalışıyoruz

Önceki gün sahne alan Merve Özbey, gazetecilerle sohbet etti. Zaman zaman 6 aylık kızı Elif Özüm'ün de konserlere geldiği kendisine hatırlatılan ünlü şarkıcı, "O benim canımın içi. Her şey yolunda ve keyfimiz yerinde ama Elif, bizimle her zaman yolculuk edemiyor. Anneanne ve babaanne zamanları var. Çünkü onu çok yormak istemiyoruz. Onun geleceği için zaman zaman uzak kalıyoruz." dedi

21.08.2021 - 09:23 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı Merve Özbey, Kuruçeşme Açık Hava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Somon rengi ipek elbisesiyle sahneye çıkan Özbey, açılışı sevilen şarkısı 'Vuracak'la yaptı. 'Yaramızda Kalsın'da, parçanın bestecisi Onurcan Özcan'nın fotoğrafı led ekrana yansıtıldı. Merve Özbey, "Alkışlar Onurcan Özcan için, lütfen telefonlarınızın ışıklarıyla eşlik edin." dedi.

  • "ÇOK MUTLUYUZ"

    Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbey, "Çok mutluyuz. Burası yeni bir soluk oldu sektöre, bizim için çok önemli. Polat abi öncülük etti, biz de ilerletmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

  • "YOLU İBRAHİM TATLISES VE ORHAN GENCEBAY'DAN GEÇMEYEN YOKTUR"

    Ünlü şarkıcı, basın mensuplarının, "Sahnede kendi şarkılarınız dışında birçok arabesk şarkıya da yer veriyorsunuz. Repertuvarınızı neye göre oluşturuyorsunuz?" sorusuna, "İçime sinen şarkıları tercih ediyorum. Bir dönem arabesk çok küçümsendi ama şimdi herkes arabesk söylüyor ve seviyor. Yolu İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'ten geçmeyen yoktur." şeklinde yanıt verdi.

  • "KIZIMIZIN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

    Zaman zaman kızı Elif Özüm'ün de konserlere geldiği kendisine hatırlatılan Özbey, "O benim canımın içi. Her şey yolunda ve keyfimiz yerinde ama Elif, bizimle her zaman yolculuk edemiyor. Anneanne ve babaanne zamanları var. Çünkü onu çok yormak istemiyoruz. Onun geleceği için zaman zaman uzak kalıyoruz." şeklinde konuştu.

  • Konserin ikinci yarısında bordo renkli mini elbisesiyle sahneye çıkan Merve Özbey, güzelliği ve sevilen şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşat

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