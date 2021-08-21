"KIZIMIZIN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Zaman zaman kızı Elif Özüm'ün de konserlere geldiği kendisine hatırlatılan Özbey, "O benim canımın içi. Her şey yolunda ve keyfimiz yerinde ama Elif, bizimle her zaman yolculuk edemiyor. Anneanne ve babaanne zamanları var. Çünkü onu çok yormak istemiyoruz. Onun geleceği için zaman zaman uzak kalıyoruz." şeklinde konuştu.