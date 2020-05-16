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Merve Özbey, 'Devran' albümünün 3'üncü klibini söz ve müziği Barış Bilgili'ye, düzenlemesi ise Celil Yavuz'a ait olan 'Kül' şarkısına çekti.

Özbey, 23 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüsün bulaşıcı etkisi dolayısıyla daha önce çekimleri ertelenen klibi, hayranlarından gelen videolarla oluşturulacağını belirtmişti. Sanatçı, Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 700 kişinin başvurduğu videolardan 40 tanesini klipte kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA KLİPTE!

En dikkat çeken katılım sağlık çalışanlarından geldi. Hastane ve eczanelerden çektikleri videolarla klibe dahil olan sağlık çalışanlarının yanı sıra müzikseverler, bebekleriyle, enstrümanlarıyla, evcil hayvanlarıyla çektikleri yaratıcı videolarla onlarca başvuruda bulundu.

Klipte ayrıca sokağa çıkma yasağı ilan edildiği günlerde, alınan özel izinle dronlar yardımıyla çekilen boş İstanbul görüntülerine yer verildi.

Aynı albümde yer alan ve büyük bir başarı sağlayan 'Yaramızda Kalsın' şarkısının söz ve müziğine imza atan, iki sene önce bir tekne kazası sonucu hayatını kaybeden Onurcan Özcan da klipte unutulmadı. Özcan klipte, Kul şarkısını seslendirdiği eski bir görüntüsüyle yer aldı. Gülşen Aybaba'nın yönetmenliğini yaptığı klip bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.