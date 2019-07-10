"SONSUZA KADAR..."

"İNSAN SADECE EŞ DEĞİL, YOL ARKADAŞI BULMALI"

İnsan kendine sadece eş değil, yol arkadaşı bulmalı. Ağız dolusu gülebileceğin, bütün sırlarını anlatabileceğin, yaramazlık yapabileceğin ve en önemlisi güvenip en son kararı tıpkı senin kararınmış gibi ona bırakabileceğin birisi...