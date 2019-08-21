Instagram benim günlüğüm gibi. Yaşadığım her dakika ne değerliymiş meğer... Sayende aceleciliğimi, telaşımı, korkularımı bir yana bıraktım. Senin elinin bana dokunmadığı her dakika şairi olmayan bir şiir gibi. Kaç zamandır emek ettik bilmiyorum ama bir anda bir yuva bulduk kendimize, 3 saatte... Tevafuk işte... Bence Rabbim bizi birbirimize yazmış. En güzel günleri ailemizle, sevdilerimizle dolduralım. Hayat kısa Kenan'ım, bir günümüz boşa gitmesin. Yuvamız hayırlı, bereketli, uğurlu olsun.