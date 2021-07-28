"AİLE HER ŞEYDİR"

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde evinde eşi ve 5 aylık kızı Elif Özüm ile birlikte kamera karşısına geçmişti. O anları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmeyen Özbey, gönderisine, "Aile her şeydir..." ifadelerini not düştü. Merve Özbey'in paylaşımı takipçilerinden 79 binden fazla beğeni almıştı. Anne-kızın benzerliği ise dikkatlerden kaçmamıştı.