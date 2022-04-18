"Babam kötü bir kocaydı"

Kenan Koçak ile mutlu evliliğini sürdüren ve şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. İki yıl önce babası Ahmet Özbey'i kaybeden ünlü şarkıcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"BABAM KÖTÜ BİR KOCAYDI"
Merve Özbey, babasının dünyanın en iyi insanlarından biri olduğunu ancak, hiç iyi bir eş olmadığını ifade etti.
"HİÇBİR ZAMAN SAYGISIZLIK ETMEDİM"
Özbey, konuyla alakalı, "Sorumluluktan kaçtı galiba. Bir süre benimle görüşmedi. Küçük bir çocuk olduğum için babama çok ihtiyacım vardı. Ben babamı aradıkça açmamaya başladı. 'Gelmek istiyorum' dedikçe bahane buldu ama hiçbir zaman saygısızlık etmedim. Ben tam babamla konuşmaya başlarken babamın sesi gitti. Gırtlak kanseriydi çünkü ve hiçbir şey konuşamamaya başladık." dedi.
BABA ACISI YAŞAMIŞTI
Merve Özbey, 2 yıl önce kızı Elif Özüm'ü kucağına almaya hazırlanırken babasının acısıyla sarsılmıştı. Şarkıcının 64 yaşındaki babası Ahmet Özbey, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
MERVE ÖZBEY HAKKINDA
Aslen Erzurumlu olan Merve Özbey, 18 Temmuz 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği eğitimi aldı.
Özbey'i ilk keşfeden ise Ebru Gündeş oldu. İlk olarak Ebru Gündeş’in vokalliğini üstlenen Merve Özbey ardından da Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlerle çalıştı.
Demet Akalın'ın albüm lansmanında solo performans sergilerken Erdem Kınay'la tanıştı. Kınay, proje albüm yapacağını söyledi ve Özbey'e demo kaydı yaptı. 2012 yılında Kınay'ın çıkardığı Proje albümünde "Duman" şarkısına eşlik etti. Şarkı büyük kitlelere ulaşarak, Özbey'in ilk kez duyulmasını sağladı.
2013 yılında Kınay'ın ikinci albümü olan Proje 2'de "Helal Ettim" şarkısını seslendirdi. Özbey, Kınay ile yaptığı şarkılar ses getirince solo albüm yapmaya karar verildi.
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