"Sakın yanlış bir şey yazmayın!"

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aşkları tam gaz devam eden oyuncu Merve Oflaz ile sevgilisi Allan Hakko, önceki akşam Bebek'te seyir halinde görüntülendi.

"SAKIN YANLIŞ BİR ŞEY YAZMAYIN!"

Flaşların patlamasıyla arka camı açan Oflaz, "Sakın yanlış bir şey yazmayın. Ben de araçtayım. Allan'ın kız kardeşi de bize eşlik etti." açıklamasını yaptı.

Çifti, ardından hızla oradan ayrıldı.