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Merve Boluğur, yeni sevgilisi Mert Aydın ile aşk tatilinde - Magazin haberleri

Merve Boluğur'un aşk tatili

Aranjör Mert Aydın ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Merve Boluğur, sevgilisiyle birlikte tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı. Önceki gün bir plajda objektiflere yansıyan çift, bir ara romantik anlar yaşadı ve birbirlerini öpücüklere boğdu

31.07.2022 - 12:12 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar' ve 'Kuzey Güney' gibi pek çok dizide rol alan Merve Boluğur'un, kısa bir süre önce gönlünü aranjör Mert Aydın'a kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Aşkları tam gaz devam eden çift, Bodrum'a gitti.

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Birlikte baş başa tatil yapan Merve Boluğur ve Mert Aydın, geçtiğimiz gün bir plajda görüntülendi.

  • AŞIKLARIN JET SKİ KEYFİ

    Güneşin ve denizin keyfini çıkaran aşıklar, bir ara jet ski keyfi yaptı. Jet ski'yi önce Boluğur daha sonra da sevgilisi kullandı.

  • Ardından iskeleye çıkan Merve Boluğur ve Mert Aydın, el ele yürüdü.

  • Çift, güneşlenip sohbet ettikten sonra sıcaktan bunalıp kendilerini serin sulara bıraktı.

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