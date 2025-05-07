Merve Boluğur'un annesi Nehra Boluğur ile Nişantaşı uyumu

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Merve Boluğur, annesi Nehra Boluğur ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Annesi ile bir örnek giyinen Boluğur'un keyfinin yerinde olduğu görüldü.

Siyahlara bürünen anne - kız, uyumları ile dikkat çekti.

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