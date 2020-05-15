ERKEKTE EN ÖNEMLİ ŞEY MERHAMET VE TUTKU

Takipçilerinin "Aşk mı yoksa, sevgi mi?" sorusuna "Merhamet ve tutku" cevabını veren Boluğur, bir erkekte en çok dikkat ettiği şeyleri de "Aura, saç rengi, ses tonu" diyerek sıraladı.