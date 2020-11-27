Merve Boluğur, "Bir erkekte en nefret ettiğin şey ne?" sorusuna, "Nefret kelimesini kullanmıyorum. Ailesinden ayrışmamış olması, mesleği ve parası üzerinden bir üslupla tavlamaya çalışmasından hoşlanmıyorum" yanıtını vermişti.

33 yaşındaki Boluğur ayrıca, bir erkekte en çok sınır ihlallerine ve ergen davranışlara sinirlendiğini belirtmişti.