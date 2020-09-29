Boluğur, ayrıca şu ifadeleri de kullanmıştı:

Sosyal medyada o an ne hissediyorsam, onu paylaşıyorum. Kendimi lolita olarak görüyorum. Sosyal medya paylaşımlarımı filtresiz yapıyorum. Gelebilecek olan tepkileri bildiğim için ister istemez bir an düşünüyorum ama hiçbir zaman tepki gelsin diye hiçbir şey yazmıyorum.