Merve Boluğur "Barbie" akımına katıldı! Sosyal medya ikiye bölündü!
Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Barbie" filmi vizyona girdi. Yılın en iyi açılışını yapan filmi sosyal medyada trend oldu. Filme giden kişiler Barbie tarzı giyinmeyi tercih etti. Ünlü isimlerden Merve Boluğur'da Instagram hesabından Barbie tarzını sevenlerinin beğenisine sundu. Boluğur bu hamlesiyle sosyal medyayı ikiye böldü.
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Son zamanlarda gündemin en çok konuşulan filmlerinden biri olan Barbie, sosyal medyanın da trendleri arasına girdi. Birçok ünlü isim Barbie tarzına büründüğü gönderilerini yayınlamaya başladı. Akım haline gelen bu harekete Merve Boluğur'da katılmayı ihmal etmedi. Ünlü isim pembeler içerisindeki kombiniyle çekildiği fotoğraflarını sevenlerinin beğenisine sundu.
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21 Temmuztarihinden itibaren beyaz perdede 1 saat 54 dakika olarak izleyicilerle buluşan Barbie, "Yılın en iyi açılışını yapan filmi" olarak kabul edildi. Sosyal medyada trend haline gelen film sebebiyle ünlü isimlerde dahil birçok kişi pembelere büründü. Merve Boluğur'da pembe kombiniyle Barbie pozu verdi.
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Dünyayı etkisi altına alan "Barbie" akımına katılan Merve Boluğur, pembe renkli kıyafetleriyle verdiği pozlarını sosyal medya hesabından "Hi Barbie" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu. Boluğur'un bu tarzı sosyal medyayı ikiye böldü. Ünlü isme bir kısım eleştiri dolu yorumlar yazarken bir kısımda övgü dolu yorumlar yaptı.
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YELİZ YEŞİLMEN Tİ'YE ALDI
Barbie kombini yapan Merve Boluğur'a Yeliz Yeşilmen'den eleştiri geldi. Yeşilmen şu ifadeleri kullandı: "Ay hiç güleceğim yoktu lütfen herkes denemesin o ne beeee barbie'nin halasının kızının görümcesinin kardeşi. Ay meydanı çok boş bıraktım"
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İşte Merve Boluğur'un "Barbie" tarzı...
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Instagram hesabında 4 milyon takipçisi olan ünlü oyuncu Merve Boluğur'un Barbie pozlarına sevenlerinden 33 binin üzerinde beğeni geldi. Sevilen isim gönderilerini yorumlara kapattı.
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