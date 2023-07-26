Merve Boluğur "Barbie" akımına katıldı! Sosyal medya ikiye bölündü!

Son zamanlarda gündemin en çok konuşulan filmlerinden biri olan Barbie, sosyal medyanın da trendleri arasına girdi. Birçok ünlü isim Barbie tarzına büründüğü gönderilerini yayınlamaya başladı. Akım haline gelen bu harekete Merve Boluğur'da katılmayı ihmal etmedi. Ünlü isim pembeler içerisindeki kombiniyle çekildiği fotoğraflarını sevenlerinin beğenisine sundu.