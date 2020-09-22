Çok teşekkür ederim Yaradan'a, çok şanslı bir kadınım. İç huzur sağladığı ve kolaylaştırdığı için... Niyetlerimin bir bir gerçekleştiği fakat onlarsız da iyi olan Merve'ye aferin. Daha iyi şeylere hep... Her birimiz güzel bir hayatı hak ediyoruz. Aşkla, keyifle, çılgınca iyi ki doğdum.