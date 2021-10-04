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Merve Boluğur: Acıdan zevk alıyorum - Magazin haberleri

Merve Boluğur: Acıdan zevk alıyorum

Formda kalmanın sırlarını anlatan Merve Boluğur, haftanın her günü spor yaptığını ifade etti. Ünlü oyuncu, "Ağırlık çalışıyorum. Onlara, 'işkence aleti' diyorum. Acıdan zevk alıyorum" dedi

04.10.2021 - 09:34 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra özel hayatında ve kariyerinde aradığını bulamayan Merve Boluğur, bu süre zarfında sosyal medyaya ağırlık verdi. YouTube kanalı açan 34 yaşındaki oyuncu, son olarak formda kalmanın sırlarını anlattı.

    Suyu hiç sevmediğini ifade eden Boluğur, "İçine genellikle dereotu ve maydanoz tarzı şeyler koyuyorum. Haftanın her günü spor yapıyorum." diye konuştu.

  • "ACIDAN ZEVK ALIYORUM"

    "Ağırlık çalışıyorum" diyen Merve Boluğur, "Onlara, 'işkence aleti' diyorum. Acıdan zevk alıyorum. Yogaya da başladım. Vücudumda esnemeler oldu." ifadelerini kullandı.

  • "TECRÜBELERE AÇIĞIM"

    Öte yandan Boluğur, daha önce de özel hayatıyla ilgili konuşmuştu. "Bir ilişkiye başladığımda duygu çalışması yapıyorum" diyen Boluğur, "Nasıl hissediyorum? diye düşünüyorum. Kendime sarılıyorum. Meditasyon bana çok yardımcı oluyor." demişti.

    Oyuncu, sözlerine, "Bazen insanlar başkasının hayatından ders alabilir. Bazıları da kafasına vura vura öğrenir. Tecrübelere açığım." şeklinde devam etmişti.

  • "YANLIŞ BİR YERDE OLMAKTANSA KENDİ DÜNYAMDA KALIRIM"

    Merve Boluğur, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

    * İlişkileri iyi diye gözükenler taviz veriyorlar. Çok sabır gösterip kendini hiçe sayanlar var. Ben sırf bir şeyler gerçekleşsin diye orada duramıyorum. 'Bir sevgilim var, el alem görsün, şu kadar parası var' demiyorum. Yanlış bir yerde olmaktansa kendi dünyamda kalırım.

  • "PSİKİYATRLAR YARDIMCI OLABİLİYOR"

    * Kendime saygı konusuda okuduğum kitaplar çok yardımcı oldu. Psikiyatrlar yardımcı olabiliyor. Yaşadığım deneyimler, okuduğum kitaptaki karakterler de bir öğreti oluyor.

    "KENDİ ALANIMI KORUMAK ÖNEMLİ"

    * Kötü yorumları önemsemiyorum. Kendimi alanımı korumak önemli. Kontrolümde olmayan kısımla ilgimi kesiyorum.

    * Karşımızdaki insanı anlamaya yönelik hareket etmeliyiz. Mesela kaçan kovalanır bana çok çiçek alıyor diyebilirsin. Fakat o senin popülerliğin, güzelliğin için olabilir. O anki boşluktan olabilir. O insanı önemseyebildiğin zaman sağlam bir şeyler kurabilirsin.

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