"YANLIŞ BİR YERDE OLMAKTANSA KENDİ DÜNYAMDA KALIRIM"

Merve Boluğur, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

* İlişkileri iyi diye gözükenler taviz veriyorlar. Çok sabır gösterip kendini hiçe sayanlar var. Ben sırf bir şeyler gerçekleşsin diye orada duramıyorum. 'Bir sevgilim var, el alem görsün, şu kadar parası var' demiyorum. Yanlış bir yerde olmaktansa kendi dünyamda kalırım.