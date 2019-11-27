Mert Öcal: Burada insanda ne sinir kalır, ne stres - MAgazin haberleri

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; oyuncu Mert Öcal, önceki gün Ömerli'deki bir at çiftliğinde görüntülendi. Keyifli olduğu dikkatlerden kaçmayan oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Biniciliğe merak saran Öcal, "Bir oyuncu kendini her alanda geliştirmeli. Zaman buldukça buraya gelerek binicilik dersleri alıyorum. Atlar çok asil hayvanlar zaten. Burada insanda ne sinir kalır, ne stres" ifadelerini kullandı.