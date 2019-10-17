Oyuncu Mert Öcal, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Geçtiğimiz sene kurduğu gıda şirketine bir yenisini daha ekleyen Öcal'ın yeni bir restoran yatırımı yapmak için dükkan baktığı ortaya çıktı.

İş nedeniyle ekranlara bir süre ara veren Mert Öcal, hayranlarına da müjde verdi. Oyuncu, "Yeni sezonda 13 yıldır devam eden Arka Sokaklar dizisiyle anlaştım" dedi.

Öcal, soruları cevaplamasının ardından, bir mağazaya girerek yaklaşık 1 saat alışveriş yaptı.