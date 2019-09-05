Şimdilerde senaryo okumalarına devam eden Öcal, daha netleşen bir proje olmadığını söyledi. Asker arkadaşı ile birlikte bir restoranda buluşan Mert Öcal, arkadaşı ile hasret giderdi.

"Bedelli askerlik arkadaşınız mı?" sorusuna ise Öcal, ''Ben askerliğimi 15 ay yaptım. Hatta döndüğümde 3 ay evde, anneme komutanım dedim. Kolay askerlik yapmadık, alışana kadar da annem her uyandırdığın da emredersiniz komutanım diye kalktım'' dedi.