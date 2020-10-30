Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Model ve oyuncu Mert Öcal, geçtiğimiz gün Bebek'te köpeğini gezdirirken görüntülendi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Öcal, "Fotoğraflara bakayım da beğenmezsem bir daha çek" ifadelerini kullandı.

Yeniden objektiflere poz veren Mert Öcal, ardından fotoğraflarını kontrol etti. Oyuncu, beğendiğini dile getirerek, yürüyüşüne devam etti.