Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 3-0 yendi.

Mücadelenin 9. dakikasında Mert Müldür'ün gol sevinci, sosyal medyada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a gönderme olarak yorumlandı. Buruk, kupadaki 0-0 biten Konya maçının sonlarında hakeme saatini göstererek karşılaşmayı bitirmesini istemişti. Fenerbahçe Kulübü de maç sonu bir paylaşım yaparak sevinç fotoğrafını "Tik tak, tik tak, tik tak" notuyla paylaştı.

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Mert ise maçtan sonra bu konudaki soruya "Gol sevincini geçen sezon Konyaspor'a karşı gol attığımda da yapmıştım. Benim için özel bir anlamı yok. Daha önce oynadığım takımda, takım arkadaşımın gol sevinciydi. Çok hoşuma gitmişti. Ondan sonra öyle kaldı" cevabını verdi.