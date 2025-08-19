Mert Kılıç ile Aslıhan Güner'in romantik tatili - Magazin haberleri

Mert Kılıç ile Aslıhan Güner'in romantik tatili - Magazin haberleri

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Mert Kılıç ile Aslıhan Güner, Bodrum'da tatil yapıyor.

REKLAM advertisement1

Mert Kılıç ile Aslıhan Güner, Torba'daki bir plajda denizin ve güneşin keyfini çıkarırken görüntülendi.

Mor renkli bir bikini giyen Aslıhan Güner, eşine elleriyle karpuz yedirdi.

REKLAM

Aslına Güner, daha sonra kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

Mert Kılıç da o sırada denize giren eşinin fotoğraflarını çekti.

Mert Kılıç, daha sonra serinlemek için eşinin peşinden denize girdi. Kılıç ile Güner, bir süre yüzdükten sonra denizde romantik anlar yaşadı.

Bir birlerine sarılan ünlü çiftin o anları objektiflere böyle yansıdı.