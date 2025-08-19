Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mert Kılıç ile Aslıhan Güner'in romantik tatili - Magazin haberleri

        Mert Kılıç ile Aslıhan Güner'in romantik tatili

        Bodrum Torba'da tatil yapan oyuncu çift; Mert Kılıç ile Aslıhan Güner, denizde aşka geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 14:34 Güncelleme: 19.08.2025 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denize romantik anlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Mert Kılıç ile Aslıhan Güner, Bodrum'da tatil yapıyor.

        Mert Kılıç ile Aslıhan Güner, Torba'daki bir plajda denizin ve güneşin keyfini çıkarırken görüntülendi.

        Mor renkli bir bikini giyen Aslıhan Güner, eşine elleriyle karpuz yedirdi.

        REKLAM

        Aslına Güner, daha sonra kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

        Mert Kılıç da o sırada denize giren eşinin fotoğraflarını çekti.

        Mert Kılıç, daha sonra serinlemek için eşinin peşinden denize girdi. Kılıç ile Güner, bir süre yüzdükten sonra denizde romantik anlar yaşadı.

        Bir birlerine sarılan ünlü çiftin o anları objektiflere böyle yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mert kılıç
        #Aslıhan Güner

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Ederson'da kritik hafta!
        Ederson'da kritik hafta!
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Spotify masaya oturdu
        Spotify masaya oturdu
        Montella'ya isim aranıyor!
        Montella'ya isim aranıyor!
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Amerikan futbolu!
        Amerikan futbolu!
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        İlişki bilmecesi
        İlişki bilmecesi
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Habertürk Anasayfa