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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mert Hakan Yandaş, PFDK'ya sevk edildi - Futbol Haberleri

        Mert Hakan Yandaş, PFDK'ya sevk edildi

        Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica "sportmenliğe aykırı hareket" sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 21:20 Güncelleme: 07.11.2023 - 21:20
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        Mert Hakan Yandaş, PFDK'ya sevk edildi
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        Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği´nce 07.11.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu´na yapılan sevkler belli oldu.

        PFDK'ya yapılan sevkler şu şekilde:

        ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü´nün 04.11.2023 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü futbolcusu JOELSON AUGUSTO MENDES MANGO FERNANDES´in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.11.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü´nün 04.11.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi EMİR HULUSİ YOLAÇ´ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 07.11.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

        FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ´ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.11.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü´nün 05.11.2023 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        BITEXEN ANTALYASPOR Kulübü´nün 05.11.2023 tarihinde oynanan BITEXEN ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü´nün 8/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü´nün 06.11.2023 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.´nin 06.11.2023 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu MARIUS NINEL ŞUMUDICA´nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.11.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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