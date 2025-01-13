Mert Hakan Yandaş'ın eli kırıldı!
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın hafta içi yapılan antrenmanda elinin kırıldığı aktarıldı.
Giriş: 13.01.2025 - 19:38 Güncelleme: 13.01.2025 - 19:38
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın hafta için yapılan antrenmanda eli kırıldı.
TRT Spor'un haberine göre; yaşadığı sakatlığa rağmen Mert Hakan, özel bir bandajla oynayabileceğini teknik ekibe iletti. Ardından kadroya dahil edildi.
30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 maçta 3 asist yaptı.
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