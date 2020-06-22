Transferin gözde isimlerinden olan Mert Hakan Yandaş'ta gece saatlerinde flaş bir gelişme yaşandı! Demir Grup Sivasspor'la olan sözleşmesi, sezon bitiminde sona erecek olan ve kırmızı-beyazlılardan ayrılacak Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray'la anlaştığı belirtiliyordu. 26 yaşındaki futbolcunun transferi için devreye giren Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'la prensip anlaşması sağladı! NTV Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin Mert Hakan Yandaş'la imza aşamasına geldiği öğrenildi.

Kulislerdeki iddialara göre Fenerbahçe, Galatasaray'ın Mert Hakan'la anlaştığı yıllık ücretin daha üzerini teklif etti ve gelecek sezon sportif direktör olacağı kaydedilen Emre Belözoğlu devreye girerek 26 yaşındaki futbolcuyu ikna etti. Sivasspor'un Emre Kılınç'la birlikte en etkili isimlerinden olan Mert Hakan Yandaş, bu sezon Süper Lig'de 26 maçta forma giymiş ve 6 gol atarken 3 de asist yapmıştı.