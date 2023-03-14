Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Aboubakar'ın 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı gecede diğer gol Masuaku'dan gelirken kaleci Mert Günok da üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından eldivenleri Ersin'den devralan Mert, gösterdiği performansla herkesin takdirini topluyor.

5 KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI, YENİLEN GOL AZALDI Tecrübeli file bekçisi bu sezon ligde 13 maçta görev alırken 5. kez kalesini gole kapatmış oldu. Siyah-beyazlılar, Mert'in oynamadığı 11 maçta ise 3 kez gol yemedi. Beşiktaş, Mert'ten önceki 11 maçta 14 gol yerken maç başına ortalama 1.2 oldu. Beşiktaş, Mert kaleye geçtikten sonra ise 13 maçta 10 gol yerken ortalama 0.76'ya düşmüş oldu.

SAKATLIKTA PES ETMEDİ Mert Günok, Kasım 2021'de Vodafone Park'ta oynanan Giresunspor maçında ağır bir sakatlık yaşayarak sezonu kapatmıştı. 9 ay kadar sahalardan uzak kalan 34 yaşındaki file bekçisi, buna karşın sakatlığını atlatarak eldivenleri yeniden taktı.

MİLLİ TAKIM BEKLENİYOR Gösterdiği performansla herkesin beğenisini toplayan Mert, A Milli Takım'a da göz kırpıyor. Teknik direktör Stefan Kuntz'un bu ayın sonundaki Ermenistan ve Hırvatistan maçlarında kaleyi Beşiktaşlı oyuncuya teslim etmesi bekleniyor.

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